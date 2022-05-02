Rıza Çalımbay: 'Galatasaray'a böyle oynanır'

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:57

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay, "Puan için oynadık ve gerçekten iyiydik. Çok güzel bir lig maçı oldu. Mağlup duruma düştük ama oyunu bırakmadık. Golümüzü bulduk, ikinci yarı galibiyeti aldık. Galatasaray'a deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa, öyle oynadık. Bütün oyuncularım kapasitelerinin üstüne çıktı" dedi.

İstanbul'da oynamadan kazanılmayacağını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Galatasaray'a top karşı oynadık. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a kapanırsan, sonunda golü yersin. Oynamalısın, biz de onu yaptık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Galatasaray da kazanmak için oynadı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı hakkında da konuşan Rıza Çalımbay "Övünülecek bir şey var, Galatasaray taraftarı müthişti. Takıma çok destek verdiler. Bu taraftarın önünde kazanmak kolay değil, biz bunu başardık" diye konuştu.

"TARAFTAR BİZİ DESTEKLEMİYOR"

Rıza Çalımbay, son iki sezonda Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu'dan üst üste iki kez giden takım hatırlamıyorum. Pandemiden önce sahamızda daha fazla taraftarla oynuyorduk ve namağlup gidiyorduk. Şampiyonluğa gidiyorduk. Bütçe ve oyuncu alamama sıkıntısından dolayı tamamlayamadık. Öbür sene yine pandemiye rağmen Avrupa'ya gittik. Bu sezon da herkesten önce lige başladık. Hem Avrupa'da hem de ligde oynadık. Bizim takım ligin en yaşlı takımı ama çok azimli, istekli arkadaşlarımız var. Çok güzel şeyler yapan bir takım. Taraftarın manevi destek vermesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Örneğin oynayacağımız Alanyaspor maçı. Tarihi bir şey olacak. Takım finale kalacak. Ondan sonra inşallah kupayı alacağız. Önümüzde böyle bir hedef varken, destek vermek gerekiyor. Ancak maalesef bu desteği taraftar açısından bulamıyoruz."

"TRABZONSPOR İÇİN AVANTAJ OLDU"

Bu sezon çok maç oynadıklarını anlatan Çalımbay, "Eğer Avrupa kupalarına katılmasaydık, kesinlikle ligde yukarıda bir yerde bulunurduk. Avrupa kupalarına katılınca çok maç oynuyorsunuz. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa kupalarına katılmasalardı daha iyi yerlerde olabilirlerdi. Trabzonspor Avrupa'dan elendikten sonra sadece lig kaldı. Bu onlar için çok büyük avantaj oldu ve onlar da çok iyi değerlendirdi. Biz Anadolu takımıyız, yolumuza devam ediyoruz. Kupayı aldığımız takdirde Sivasspor yine Avrupa'ya gidecektir" ifadelerini kullandı.

"EĞER SIKINTILI BİR ŞEY VARSA BIRAKIRIM"

Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili soru üzerine, "Ben bir yıllık anlaşırım. Eğer memnunlarsa devam ederim, ben memnunsam devam ederim. Eğer sıkıntılı bir şey varsa da bırakırım. Benim belli değil. Bu kararı lig bitmeden vermem mümkün değil. Bu kupa olayı varken de bunu konuşmam doğru olmaz. Kendim de zaten Sivaslıyım. Bizim tek şeyimiz alnımızın akıyla bırakacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.