Rıza Çalımbay sakat oyuncuların son durumunu açıkladı: 'Soyunma odasında ağladı'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:43

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:52

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir'i 1-0 yendi. Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk maçında 3 puanla tanışırken, müsabaka sonrasında galibiyeti değerlendirdi.

Çalımbay'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"ESKİ GÜNLERİMİ HATIRLADIM"

"Taraftarın verdiği desteğe çok teşekkür ediyoruk. Eski günlerimi hatırladım. Maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi. Her şeyden önce taraftarı kazanmamız gerekiyordu. Hem iyi poynadık hem de taraftarla bütünleştik."

"BAKHTİYOR'UN GÖZÜ KAPANDI"

"Bakhtiyor bir şanssızlık yaşadı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede dirsek geldi yüzüne ve gözü kapandı, kan geldi."

"GHEZZAL SOYUNMA ODASINDA AĞLADI"

"Ghezzal'ı biz de anlamadık. Bakhtiyor'un yerine oyuna aldık, devre arasında geldi ve devam edemeyeceğini söyledi. O da çok üzüldü, soyunma odasında ağladı. Takım arkadaşları geldi onu teselli etti."

ANTALYA KAMPI İPTAL

"Milli arada yapmayı düşündüğümüz Antalya kampını iptal ettik. Bunun yerine hazırlık maçları yapacağız. Belki Sakarya'ya gideceğiz. Başkanımız Süleyman Seba için bir vefa maçı gibi bir maç oynamak istiyoruz. Orada o maçı oynayacağız. Burada da bir maç oynayacağız"