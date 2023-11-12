Beşiktaş'tan 3 puanlı merhaba: Beşiktaş 1-0 Başakşehir

Yayınlanma: 12.11.2023 - 15:05

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:02

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Jackson Muleka attı.

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov, sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Ghezzal de 41. dakikada girdiği maçta, ikinci yarıya çıkmadı.

REBIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart gören Ante Rebic, gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti. Atan, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 maçı gol atamadan kaybetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde bir maç aradan sonra kazandı ve milli araya 22 puanla gitti. Başakşehir ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Ba, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 1-0 Başakşehir

90' İki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanıyor. Hakem Arda Kardeşler, Tayfur Bingöl ve Lucas Lima'ya sarı kart gösterdi.

90' Demir Ege'nin ara pasında Muleka'nın kale önündeki vuruşu savunmadan döndü.

90' Kullanılan kornerin devamında Leo Dubois'in ceza sahası dışından şutu üstten oyun alanının dışına gitti.

90' Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

89' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Jean Onana oyuna dahil oldu.

85' Leo Dubois'in kullandığı kornerde Beşiktaşı oyuncular hata yapmadı.

84' Başakşehir'de Ousseynou Ba'nın yerine Lucas Lima oyuna dahil oldu.

84' Leo Dubois'in kullandığı serbest vuruşu Rosier penaltı noktası üzerinde karşıladı.

82' Hızlı çıkan Başakşehir'de Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan ortasında Philippe Keny topu istediği gibi kontrol edemedi.

80' Sağ çaprazdan orta deneyen Pelkas'ın pası zayıf. Top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

78' Hava topu mücadelesinde çarpışan Keny ve Onur Bulut sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri oyun alanında.

77' Pelkas'ın getirdiği topta ceza sahası dışından sert vuran Piatek'in şutunu Mert Günok uzaklaştırdı.

75' Beşiktaş'ta Ante Rebic'in yerine Demir Ege Tiknaz oyuna dahil oldu.

75' Sağ kanattan hareketlenen Rosier takımına korneri kazandırıyor.

74' Beşiktaş^ta Ante Rebic, Mahmut'un müdahalesiyle sakatlık yaşadı.

73' Sol kanatta son çizgiye inen Onur Bulut'un ortasında Muleka'dan önce savunma uzaklaştırdı.

72' Başakşehir'de Emmanuel Dennis, Berkay Özcan ve Emirhan İlkhan oyundan alınırken Deniz Türüç, Philippe Keny ve Dimitris Pelkas oyuna dahil oldu.

71' Bu kez Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta Emmanuel Dennis'in üst üste iki kez içeriye çevirdiği topta Başakşehirli oyuncular vuruş şansı yakalayamadı.

70' Rebic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka sol ayağıyla vurdu. Volkan Babacan topu iki hamlede kontrol ediyor.

68' Başakşehir'de Ousseynou Ba sarı kart görerek önümüzdeki hafta cezalı duruma düştü.

68' Savunma arkasına atılan topta iyi bir topsuz koşu yapan Gedson Fernandes kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.

67' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Piatek, Joao Figueiredo'yu düşündü ancak Amartey araya girdi.

65' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topu alan Emmanuel Dennis içeriye çevirdi ancak top doğrudan oyun alanının dışında.

64' Leo Dubois'in kale önüne yolladığı topta Amartey'in ters kafası kornere gitti.

63' Sağ kanada atılan uzun topta Rosier, ceza sahası içindeki Tayfur'a indirdi ancak Tayfur topla istediği gibi buluşamadı.

62' Başakşehir'de Serdar Gürler'in yerine Joao Figueiredo oyuna dahil oldu.

61' Rosier'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasını savunma karşıladı.

60' Gedson Fernandes'in ceza alanı içine kullandığı serbest vuruşu Volkan Babacan çift yumrukla karşıladı.

56' Sol çaprazda Rebic'in harika ara pasıyla topla buluşan Muleka kalecinin üstünden topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

55' GOL | Jackson Muleka, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydediyor.

48' Leo Dubois'in kullandığı korneri Mert Günok çift yumrukla uzaklaştırdı.

46' Karşılaşmanın 41. dakikasında oyuna giren Ghezzal, ikinci yarının başında oyundan alındı.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Salih Uçan ve Ghezzal kenara geldi. Chamberlain ile Onur Bulut oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika uzatma ilave edildi.

45' Beşiktaş'ta rakibinin ayağına basan Rebic sarı kart gördü. Ante Rebic önümüzdeki hafta Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

45' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası içine gönderdiği topu Serdar Gürler uzaklaştırdı.

44' Necip Uysal'ın ceza sahası içine havalandırdığı topu Jackson Muleka kafayla indirdi. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir topu ızaklaştırıyor.

43' Mert Günok'un uzun mesafeli gönderdiği topta Muleka'nın indirdiği yerde hiçbir Beşiktaşlı futbolcu o bölgede değil.

41' Ceza sahası içine gönderilen topta Jackson Muleka rakip oyuncuyla çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekipleri tekrar oyun alanında.

41' Siyah-beyazlılarda Baktiyor Zaynutdinov oyundan alınırken Rachid Ghezzal oyuna giren isim oldu.

39' Oyun yeniden başladı. Salih'in Muleka'ya uzun pasında top Volkan Babacan'da kaldı.

38' Her iki takım oyuncularınında hakeme itirazları sonucu oyun bir süredir durmuş durumda.

37' Zaynutdinov, Jerome Opoku ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alarak yerde kaldı. Kazak futbolcu tedavisinin ardından ayağa kalktı.

36' Ev sahibinde bu kez sakatlık yaşayan isim Zaynutdinov oldu. Sağlık ekipleri yeniden oyun alanında.

35' Ante Rebic oyuna devam edebilecek. Oyun yeniden başladı.

33' Beşiktaş'ta Rebic kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

33' Orta alandan ilerleyen Muleka uzak mesafeden kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

32' Sol kanatta yerde kalan Jerome Opoku için Arda Kardeşler faul düdüğünü çaldı.

31' İki oyuncu arasından iyi çıkan Salih Uçan topu ayağından açınca topu kaybetti.

30' Sağ kanatta rakibinden seken topu alan Salih Uçan ceza sahası içine ortaladı. Volkan Babacan topa iyi uzanarak mutlak golü önledi.

29' Mahmut Tekdemir'in sol kanada attığı uzun pas oyun alanının dışına gitti.

27' Taç aıtşını hızlı kullanan Beşiktaş'ta Baktiyor Zaynutdinov'un pasında Gedson Fernandes'in sol çaprazdan şutu üstten dışarıya gitti.

26' Başakşehir'de Jerome Opoku, Muleka'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

23' Sağ kanatta orta deneyen Emirhan İlkhan takımına köşe vuruşu kazandırdı.

21' Sol kanatta hareketlenen Tayfur Bingöl kafayla Rebic'e indirdi. Rebic'in ceza sahası dışından gelişine çektiği şut direkten döndü. Pozisyonun ardından Tayfur için ofsayt bayrağı havada.

21' Orta alanda topu taşıyan Rebic aradan Muleka'yı düşündü ancak Başakşehirli oyuncular topu engelledi.

20' Muleka'nın sağ çizgiden çevirdiği topa Baktiyor Zaynutdinov'un dokunuşu Volkan Babacan'da kaldı. Karşılaşmanın hakemi daha sonrasında topun dışarıdan çevrildiğini belirtiyor.

19' Sağ kanada atılan uzun topta Leo Dubois'in kale önüne çevirdiği top Necip Uysal'dan kornere gitti.

17' Necip Uysal'ın sağ kanattaki Rosier'e attığı uzun pas oyun alanında kalmadı, taç konuk ekibin.

15' Salih'in ceza sahası içine gönderdiği topta Muleka topu istediği gibi kontrol edemedi.

14' Orta alanda topla çıkmak isteyen Duarte yerde kaldı, faul.

13' Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu alan Gedson uzak mesafeden vurdu. Kavis alan top yandan dışarıya gitti.

12' Emmanuel Dennis sağ kanattan ceza sahası içine girdiği anda Necip Uysal kayarak Dennis'in ayağından topu aldı.

10' Rebic'in sol çizgide Tayfur'a attığı pasta Dubois araya girerek topu taca attı.

9' Emmanuel Dennis sağ çaprazdan getirdiği topta Piatek'i düşündü. Amartey'in kestiği top Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Berkay'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.

8' Sağ kanatta Emmanuel Dennis'in pasında Krzysztof Piatek sağ çaprazdan vurdu. Top kaleye paralel olarak dışarıya gitti.

5' Sağ kanatta pasla kullanılan köşe vuruşunun devamında Necip Uysal'ın kafa vuruşunu Volkan Babacan kornere çeldi.

4' Ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Muleka'nın vuruşu savunmadan kornere gitti.

4' RAMS Başakşehirli oyuncular Beşiktaş'ın önde baskısı sonucu topu kendi yarı alanından çıkaramayınca topu taca attı.

2' Tayfur Bingöl'ün kullandığı köşe vuruşunu Ousseynou Ba ön direkte uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN 18 SENE SONRA BIR İLK

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

EKSİKLER

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.

REBIC SINIRDA

Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.