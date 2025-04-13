Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi! 'Kabul etmiyorum'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi! 'Kabul etmiyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 21:50

Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, sahalarında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren 62 yaşındaki teknik adam, "Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef" dedi.


Etiketler: #Sivasspor #fenerbahçe #rıza çalımbay

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