Rıza Çalımbay Beşiktaş hayalini açıkladı: 'Olmayacak bir şey değil'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:04

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:04

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Flash Haber TV'de yaymlanan Flash Futbol programına açıklamalarda bulundu.

61 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından ve Beşiktaş'tan bahsetti.

"BEŞİKTAŞ KAZANMAK ZORUNDA"

Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi.

Çalımbay, "Son iki maçı başarılıydı. Fakat Antalyaspor maçını kazanmaları gerekiyordu. Artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. Beşiktaş, yukarıda kalmak istiyorsa bu maçları kazanması gerekiyordu maalesef olmadı" diye belirtti.

"CENGİZ ÜNDER, BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gündeminde olan Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Çalımbay, "Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa ve alınırsa mutlaka faydası olur. Cengiz Ünder, sıradan bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu ama alışabilecek mi belli değil eğer alışırsa çok etkili olur" diye konuştu.

"ANDERSON TALISCA KALİTELİ BİR OYUNCU"

Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi için de fikirlerini belirtti.

Çalımbay, "Eğer eskisi gibiyse çok faydalı olur. Yıllardır onu kimse seyretmedi. Kaliteli bir oyuncu Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var forvet arkası olarak oynaması açısından. Fenerbahçe bu transferle beraber biraz daha güçlendi. Önemli olan oynadığı yer Arabistan futbolu ile burası arasında çok fark var. Türkiye'de futbol oynamak çok daha zor. Şuan konuşmak için çok erken önce bir görmek gerekiyor" dedi.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I YAKALAMAK İSTİYORSA SERİ YAPMALARI LAZIM"

Deneyimli teknik direktör, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Çalımbay, "Fenerbahçe seri yakalamak için hemen 3- 4 adet transfer yaptı. Bir taraftan Galatasaray son haftalarda düşüşe geçti. Artık oynanacak maçların telafisi yok. Galatasaray'ı durduracak tek şey Avrupa kupa maçları ve lig maçlarını üst üste oynaması olur" açıklamasında bulundu.

Çalımbay, "Beşiktaş'ı çalıştırmayı tabi ki isterim. Ben gittiğim zaman zor bir zamandı, ben hiçbir zaman kolay bir zamanda veya alın size transferler getirdik takım kurduk denilen bir zamanda gitmedim. Yabancı hocalar gelirse hemen transfer yapıyorlar. Bizde öyle bir şey yok ne zaman çağırsalar gidiyoruz" dedi.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI OLMAK İSTERİM"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki gelecek hayalini açıkladı.

Çalımbay, "Teknik direktörlük dışında bir şey yapacak olsam başkan olmak isterim, olmayacak bir şey değil. Başkan olsam eski arkadaşlarımızla beraber güzel işler yaparız, güzel bir yönetim çıkarırız bu biraz zaman alır ama yaparız" diye yorumda bulundu.

"KENDİ YETİŞTİRDİKLERİ İNSANLARA DEĞER VERMİYOLAR"

Çalımbay, Beşiktaş'tan son ayrıldığı dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca, "Kendileri Beşiktaşlılarla götüreceğiz diyerek başladılar ama sonrasında bambaşka bir şey oldu. Ayrılıklar oldu, ayrılıklar olur ama güzel bir şekilde ayrılmak gerekiyor. Beni veya başka insanları oraya getirirken nasıl getiriyorsan aynı şekilde güzel bir şekilde yolcu edebilirsin. Başkan Hasan Arat bir yanlış yaptı. Ben gittiğimde hiç bir şey yapılmadan hadi evine git der gibi gidiyorum benden sonra Santos geliyor Santos giderken plaket veriyorsun. Benim en çok kırıldığım şey deplasmanda maça giderken ayrılmam gerektiğinin tebligatının gelmesi. Biz orada Lugano'yu yendik 6 tane altyapıdan oyuncu oynattım. Bize biraz sabretseler biz çok güzel şeyler yapardık ama maalesef kendi yetiştirdikleri insanlara değer vermiyorlar" ifadesini kullandı.

"SAMET ABİ VE FEYYAZ'DAN DESTEK GÖRMEDİM"

Başkan Hasan Arat döneminde yönetimde olan Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'dan destek görmediğini açıklayan tecrübeli hoca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben o dönemde Samet abi ve Feyyaz'dan destek görmedim köstek gördüm. Ben onların yerinde olsam asla böyle yapmam yönetimde ben olsam teknik direktörlük kısmında onlar olsa elimden geleni yapardım gerekirse başkanı bile dinlemem. Beşiktaş'a yakışmaz böyle şeyler ayrılırken güzel ayrılmak gerekir. Beşiktaş'la gideceğiz takımı Beşiktaşlılarla götüreceğiz diyorlar ama yok öyle bir şey. Onların yerinde olsam başkana olmaz gönderemeyiz derdim insanları kaybetmemek gerekiyor. Onların ben bunları düşündüklerini zannetmiyorum. Ben başkanla bir kere bile karşılıklı görüşmedim. Benim dönemimde 5 tane oyuncu kadro dışı kaldı beni gece Samet abi aradı haber verdi bana sormadılar bile başkan eğer oyuncuları kadro dışında bırakacaksa önce teknik direktörü çağırması gerekiyor. Eğer bana saygı gösterilmezse ben nasıl saygı göstereyim. Bu olaydan sonra gerildik zaten bu olaydan sonra takımı bırakmamak için kaldım bu kısmı atlatalım devre arasında yeni oyuncular alırız diye kaldık ama olmayınca ayrıldık zaten. Yapılanlar Beşiktaş'a yakışmıyor şimdi aynıları kendilerine oldu."