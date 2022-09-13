Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 11:00
Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kilo elemeleri gerçekleştirildi.

Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy’ı 5-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alin Alexuc'u da 8-0 yendi. Kayaalp, yarı finalde ise Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Kayaalp, bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Saat 17:45'te başlayacak zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Başarılı sporcu şampiyonluğu kazanması halinde 5’inci kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdıracak.


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