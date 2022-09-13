Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Eylül 2022 Salı, 11:00

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kilo elemeleri gerçekleştirildi.

Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy’ı 5-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alin Alexuc'u da 8-0 yendi. Kayaalp, yarı finalde ise Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Kayaalp, bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Saat 17:45'te başlayacak zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Başarılı sporcu şampiyonluğu kazanması halinde 5’inci kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdıracak.

