Rizespor, 3 puanı 90+3'te buldu!

15.09.2025 22:14:00
Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Rizespor'un golü 90+3'te geldi. Gençlerbirliği, 90+9'da penaltı kaçırdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Rizespor oldu.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Emrecan Bulut attı. Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, 90+9'da penaltıdan yaralanamadı. Onyekuru, penaltıda kaleci Fofana'yı geçemedi.

Çaykur Rizespor, bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez kazandı (4 maç) ve puanını 4 yaptı. Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra yükselen Gençlerbirliği, henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

