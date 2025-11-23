Rizespor'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: 'Neyi temizliyorsunuz?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.11.2025 22:06:00
Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor, maçın hakemi Çağdaş Altay'ın yönetimine tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı sırasında sosyal medyadan tepki gösterdi.

İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Rizespor, ikinci yarıda 4-2 geriye düştü. Skor 2-2 iken Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rİzespor, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı" paylaşımı yaptı.

"ÇAĞDAŞ FUTBOLA AYAK UYDURAMADIĞIMIZ İÇİN..."

Paylaşımda ise bir süpürge ve 'Neyi temizliyorsunuz?' görseli yer aldı.

Rizespor maçın ardından bir paylaşım daha yaparken, "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz" ifadelerini kullandı.

