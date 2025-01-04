Rizespor maçına devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç’un uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı.
Beşiktaş, Rizespor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.
Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Etiketler: #beşiktaş #tayyip talha sanuç #sakatlık
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