Eski hakemler Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: Rizespor'un iptal edilen golünde ofsayt var mı?

Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:03

Güncelleme: 04.01.2025 - 10:03

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berebare kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

38' Rizespor'a golden önce çalınan faul

Deniz Çoban: Bu serbest vuruşun neticesinde gol oldu. Golün yükünü hakem yükleyecek değilim. Devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şuna itiraz ediyorum dakika 38, bu dakikaya kadarki çaldıklarına bakarak devam ettirmen lazım. Çalıp çalmadıklarına bakarak. Bir hakeme buna nasıl çalarsın demem. Hiç itirazım yok. Golü de hakeme yüklemem.

Bülent Yıldırım: Yoruma açık bir faul. Bir açıdan pozisyonu kurtarmış, bir açıdan bakıyorsunuz rakibinin önüne ondan önce ayak mı koydu tartışılır.

Bahattin Duran: Bu pozisyon için ben de hakemi eleştirmem.

45+4' Al-Musrati'nin yerde kaldığı pozisyon

Deniz Çoban: Top gittikten sonra gecikmiş müdahale var ama kontrolsüz değil, penaltıyı gerektirmez

Bülent Yıldırım: Hiçbir şey yok devam.

Bahattin Duran: Devam kararı benim için de doğru.

66' Mochi'nin Mert Günok'un degajına yaptığı müdahale

Deniz Çoban: Bu kitabın orta yerinden bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Bunu niye yapıyor? Arka boş, taktik amaçlı engelleme. Net bir şekilde sarı kart.

Bahattin Duran: Mochi'sinin sarı kart görmesi gerekiyordu.

78' Amir Hadziahmetovic'in faulü

Deniz Çoban: Burada umut vadeden atak var diyen de vardır yok diyen de olur. İkinci sarı kart için umut vadeden atak yok.

Bülent Yıldırım: Alanın kapalı olduğunu ve umut vadeden atak olmadığını söylüyor. Bence de sarı kartı gerektirmez

Bahattin Duran: Sarı kartı olmasaydı ve sarı kart gösterseydi çok eleştirmezdik ama bu ikinci sarı karta oturmazdı.

88'de Rizespor'un penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: Ele gelse bile eli kapalı, ihlal değil.

Bülent Yıldırım: Ele gelmiyor. Bir ihlal söz konusu değil.

Bahattin Duran: İhlal söz konusu değil.

90+4' Rizespor'un iptal edilen golü

Deniz Çoban: Teknoloji ofsayt diyorsa buna itiraz etme şansımız yok. İnsan elinin değdiği noktalar elbette var. Topa vuruluş anında hata olabilir diye hakem bir daha bakıyor. Sıfır hata arıyorsak teknolojiye biraz daha yatırım yapıp çipli topa da geçmemiz lazım. Gol teknolojisine de geçmemiz lazım. Futbolda tartışma bitmez. Sistem ofsayt çıkardıysa ofsayttır.

Bülent Yıldırım: Bu teknoloji geldiğinde milimetrik ofsaytlar çıkacak, bundan rahatsız olmayın dedik. Bu da onlardan biri. Yapacak bir şey yok.

90+5' Rizespor'un penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: Burada kritik ihlal varken hakemin maçı bitirmesi bana ilginç geldi. Hakem iptal edilen goldeki süreyi de eklemedi. Asıl ihlal krampondan ama esas bozmaya diziyle ceza sahası çizgisinin üzerinde başlıyor. Dışarıda yüzde yüz bir ihlalin kaçtığı bir pozisyon. İlk bozmaya başladığı yer ceza sahasının için ve penaltı verilse kimse itiraz etmez. Hakem hangi kararı verse VAR uyardı.

Bülent Yıldırım: İtirazında haklı. Çok çok net bir faul vardı. Ben ceza alanın dışında olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Net bir faul. Maç biraz daha oynanmalıydı iptal edilen pozisyondan dolayı.