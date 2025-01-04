Sergen Yalçın'a eleştiri: 'Tatil, Beşiktaş'tan daha mı değerli?'

Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:16

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:16

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından İlker Yağcıoğlu TRT Spor'da mücadeleyi ve Beşiktaş'ın performansını yorumladı.

Beşiktaş'la ilgili İlker Yağcıoğlu, "Mert’in haricinde sahada mücadele eden, formasının hakkını veren hiç kimse yoktu. Bunu söylemek biraz acı ama oyun böyleydi. Dört büyüklerden bir tanesi, herkese kolay kolay nasip olmaz o forma. Sahadaki oyuncular formayı çıkartmak için ellerinden geleni yapıyor. İşleri hakikaten zor. Beşiktaş yoktu ki" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takıma eleştirilerini sürdüren Yağcıoğlu, "İlk devre 4-0 olurdu maç. Sıradan kurtarışlar da değil. Ciddi pozisyonları çıkardı. Sen ne yaptın? Muçi bir tane pası kaptı golünü attı" dedi.

Immobile ve Al-Musrati için İlker Yağcıoğlu, "Beşiktaşlı takımına kızıyordur. Bu oyuna, bu performansa kızıyordur. Immobile'yi hiç oynatmasın. Ayakta duracak hali yok. Futbolu unutmuş gibi. Al-Musrati'yi hemen satsınlar ne veriyorlarsa. Neresinden bakabilirim bilmiyorum ama çok üzücü. Allah Serdal başkanının yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi gerektiğini belirten İlker Yağcıoğlu, "Transferle zor. Kimi alacaksın? 6-7 tane oyuncu mu alacaksın. Hocanın dokunuşuyla belki takım değişir ama ne kamp zamanı var, ne çalışma için vakit var. 8-9 tane çok kaliteli oyuncu, böyle bir bütçe yok. Sergen hoca değiştirebilir mi? Bekleyip göreceğiz. Bir kısım çok istiyor, bir kesim şüpheli yaklaşıyor. Sergen hocanın dönüp Beşiktaş'la sözleşme imzalaması lazım. Niye uzatıyor ki tatilini? Tatil Beşiktaş'tan daha mı değerli?" dedi.

İlker Yağcıoğlu ayrıca, "Çıkarsın idmanlarında oyuncuların da birlikte olursun. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı Sergen Yalçın diyordu. Bence gelmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.