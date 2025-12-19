Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaykur Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Çaykur Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

19.12.2025 20:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Çaykur Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Rafa Silva, Çaykur Rizespor maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takımla birlikte kampa girdi.

Beşiktaş'ta takımla son antrenmana katılmayan Portekizli hücumcu Rafa Silva ile ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte kampa girdi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor mücadelesi öncesi konuşan Sergen Yalçın, Rafa Silva hakkında, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #çaykur rizespor #rafa silva

İlgili Haberler

Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili flaş iddia: 'Takımdan ayrılmasına şartlı izin verildi'
Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili flaş iddia: 'Takımdan ayrılmasına şartlı izin verildi' Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmalarına başlayan yıldız futbolcu için Portekiz basınından yeni bir iddia gündeme geldi.
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı!
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Rafa Silva'yı Trabzonspor maçı kadrosuna dahil etmedi.
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva mesajı! Neden Trabzonspor maçında kadroya alınmadı?
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva mesajı! Neden Trabzonspor maçında kadroya alınmadı? Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.