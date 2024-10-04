Rizespor'a Rachid Ghezzal şoku!
Rizespor, Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Rizespor'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.
Ghezzal, sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacak.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Etiketler: #rachid ghezzal #çaykur rizespor #sakatlık
Spor Haberleri
- Thomas Reis: 'Fenerbahçe'den önemli'
- Rizespor'a Rachid Ghezzal şoku!
- Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna tepki
- Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi
- Gedson Fernandes'e milli takım müjdesi
- Marsilya'nın konuğu Angers
- Napoli'nin konuğu Como!
- Trabzonspor duyurdu: Yıldız oyuncudan kötü haber!
- Lassana Diarra transfer kurallarını değiştirebilir!
- Hull City, hazırlık kampı için Türkiye'ye geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'