Rizespor'a Rachid Ghezzal şoku!

Rizespor, Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Rizespor'a Rachid Ghezzal şoku!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:38

Rizespor'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Ghezzal, sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta formasından uzak kalacak.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda " sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."


Etiketler: #rachid ghezzal #çaykur rizespor #sakatlık

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