Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı: 'Huzurlu bir ortam yakalayamadık'
Süper Lig ekiplerinden Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, eski takımı Beşiktaş ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'taki şampiyonluk günlerini özleyip özlemediği sorusuna cevap veren Ghezzal, "Beşiktaş'taki o günler hafızama kazındı. Çok mutluydum orada. Bunların güzel hatıra olması çok iyi bir anı. Taraftarların nezdinde bu şekilde anılmak çok güzel bir duygu. Ama şu anda yüzde yüzümü Rizespor'a adadım" dedi.
'HUZURLU BİR ORTAM YAKALAYAMADIK'
Sakatlığıyla ilgili konuşan Ghezzal, "Beşiktaş sağlık ekibiyle herhangi bir sıkıntı var diyemem. Ellerinden geleni yaptılar benim için. Geçen sene huzurlu bir ortam yakalayamadık. Çok fazla hoca değişti, benim fiziksel sıkıntılarım vardı. Takıma yardımcı olmak adına erken döndüm. Bu riski göze aldım ama bu risk ters tepti. Şu anda odak noktam hazır olmak ve maksimumu verebilmek" sözlerini sarf etti.
'OYUNU SONUÇLARA YANSITMAKTA ZORLANDIK'
Beşiktaş'tan sonra Rizespor tercihiyle ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Buraya gelmemin sebebi İlhan Hoca ve onun oyun vizyonu. Şu ana kadar sadece oyunu sonuçlara yansıtmakta zorlandık. Sezonun henüz çok başı. Pozitif kalmak gerekiyor" cevabını verdi.
Spor Haberleri
- Kayserispor'dan Burak Yılmaz'a veda mesajı!
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı!
- Kenan Sofuoğlu'ndan Superbike sözleri!
- Okan Buruk hakkında flaş açıklama!
- Acun Ilıcalı'dan flaş hakem tepkisi!
- Andres Iniesta'dan flaş emeklilik kararı!
- Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!
- Derbide sahaya yabancı madde atan taraftara men!
- Real Madrid'in yıldızından kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- AKP'li eski Bakan'dan çok konuşulacak 'Gezi' itirafı!
- Oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış!
- AKP'li Ensarioğlu'ndan ‘b.kunu çıkardılar’ çıkışı!
- Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Anket: AKP'nin 'en sevilen' milletvekilleri
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi
- Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi!
- 'Kızıma para vererek kendine alıştırmış'