Rizespor'da Baiano 35. saniyede kırmızı kart gördü!
Fenerbahçe'nin deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçın 35. saniyesinde ev sahibi ekibin futbolcusu Fabricio Baiano, orta alanda Kim Min-Jae'ye attığı dirsek sonrası kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.
Rizesporlu futbolcu Fabricio Baiano, 35. saniyede Miguel Crespo'ya faul yaptı. Pozisyonun faul olmadığını düşünen oyuncu, Crespo'nun üzerine yürüdü.
Daha sonra Baiano, o bölgede olaya müdahale etmek isteyen Kim Min-Jae'ye attığı dirsek sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan Süper Lig'de sezonun en çok kırmızı kart gören oyuncusu olan Fabricio Baiano, bu sezon 4. kırmızı kartını gördü.
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