Nwakaeme'nin temsilcisinden Fenerbahçe açıklaması!
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin ismi sıklıkla Fenerbahçe ile anılırken yıldız oyuncunun temsilcisinden açıklama geldi. Oyuncunun temsilcisi, transfer konusunda bir sorun olmadığını dile getirdi.
Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme'nin temsilcisi Deniz Türker, oyuncu hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.
Radyospor'a konuşan Türker, "Hiçbir sorun yok. Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda birkaç konuyu konuşuyoruz. (Nwakaeme) Bir sorun olacağını sanmıyor. Her şey yolunda. Fenerbahçe ile ne ben ne de Nwakaeme görüştü. Bu konu hakkında ikimiz de bir şey bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Anthony Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.
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