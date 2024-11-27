Robert Lewandowski 100'ler kulübüne girdi: Barcelona, Brest'e bir ilki yaşattı!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brest'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, Brest'i konuk etti. Katalan ekibi, Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan ve uzatma dakikalarında Robert Lewandowski ve 66. dakikada Dani Olmo attı.
LEWANDOWSKi 100'LER KULÜBÜNE GİRDİ
Barcelona'da ilk golü atan Lewandowski, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 100'ler kulübüne girdi. Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'nin (129) ardından Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan üçüncü futbolcu oldu. Polonyalı golcü, uzatma dakikalarındaki golüyle Devler Ligi'nde 101 gole ulaştı.
Katalan ekibinde ikinci golü atan Dani Olmo ise, Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.
BREST BİR İLKİ YAŞADI
Bu sonucun ardından Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezonunu yaşayan Brest ise ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Brest, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.
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