Robert Lewandowski, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü aldı.

21 Eylül 2021 Salı, 15:45

Bayern Münih'in 33 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, bu yılki Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu.

2020-21 sezonunda Bundesliga'da 41 gol kaydeden yıldız oyuncu, performansı ile ödüle layık görüldü.

ÖNCEKİ SENELERDE ÖDÜLÜ ALANLAR

Lionel Messi (2017)

Lionel Messi (2018)

Lionel Messi (2019)

Ciro Immobile (2020)

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜ NEDİR?

Avrupa Altın Ayakkabı, UEFA üyesi ülkelerin birinci seviye ulusal futbol liglerinde sezon içinde attığı golün, lige ait katsayıyla çarpılmasıyla oluşturulan puan sistemine göre en çok puan toplayan futbolculara verilen ödüldür. Ödül, krampon şeklinde bir heykeldir. İlk kez 1967-68 sezonu sonrasında Fransız L'Équipe dergisi tarafından verilmeye başlanan ödüle 1990-91 sezonundan sonra ara verilmiş, 1996-97 sezonundan itibaren ise European Sports Media tarafından dağıtılmaya başlanmıştır.











