Robert Lewandowski: "Bayern'de kalmam çok zor"
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Alman devinden ayrılacağını söyledi.
Barcelona'nın transferi için uğraş verdiği Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Polonyalı yıldız yaptığı açıklamada, yakın zamanda geleceğiyle ilgili en net bilgiyi vereceğini söyledi.
"DÜŞÜNCEM ÇOK AÇIK"
Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lewandowski, "Geleceğimle ilgili birçok faktör var. Benim düşüncem çok açık. Daha fazla konuşmanın anlamı yok." dedi.
"BAYERN FORMASI GİYMEM ZOR"
Gelecek sezon Bayern formasını giymeyi düşünmediğini belirten Polonyalı yıldız, "Gelecek sezon Bayern Münih forması giyeceğimi söylemek çok zor." ifadelerini kullandı.
BARCELONA'YI İSTİYOR
Öte yandan sport'un haberine göre, Barcelona'nın yakından takip ettiği Lewandowski'nin de Katalan ekibine transfer olmak istediği belirtildi.
Ayrılığı kafasına koyan yıldız, Bayern formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 46 maçta 50 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.
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