Robert Lewandowski'nin yeni adresi resmen belli oldu!

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Robert Lewandowski'nin kariyerine ABD'de devam edeceği resmen açıklandı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu.

"POLONYA TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun ikon isimlerinden ve Polonya tarihinin en golcü oyuncusu Robert Lewandowski'yi Designated Player statüsünde kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi.

Transfer sürecinde adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan 37 yaşındaki golcünün, önceki haftalarda Chicago'yu ziyaret ettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilmişti.

Tecrübeli santrfor, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahlarından biri olmuştu. Lewandowski, kariyerinin yeni döneminde MLS'te Chicago Fire'ın başarısı için mücadele edecek.