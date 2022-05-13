Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transferine kesin gözle bakılıyor

13 Mayıs 2022 Cuma, 14:34

Bayern Münih'in gol yükünü sırtlayan Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre, Bavyera ekibi ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız, sözleşme bitiş tarihini beklemeden ayrılmak istiyor. Kariyerinde yeni bir meydan okuma aradığı ifade edilen Lewandowski'nin yeni adresinin ise Barcelona olacağı belirtildi. Katalan ekibinin Lewandowski ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı ifade edildi.

35-40 MİLYON EURO!

Bild'in haberine göre ise Bayern Münih, sözleşme uzatmayı düşünmeyen Lewandowski'yi, 35-40 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor. Barcelona'nın ise bu bonservis miktarını ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern Münih adına çıktığı tüm kulvarlarda toplam 50 gole imza attı.

"APTALLIK OLUR"

Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, daha önce yaptığı açıklamada Lewandowski'nin bu yaz Allianz Arena'dan ayrılmayacağını söylerken "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Önümüzdeki haftalarda geleceği hakkında konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

LEWANDOWSKı: "BU BENİM İÇİN KOLAY BİR DURUM DEĞİL"

Lewandowski, "Yakın zamanda bir görüşme olacak, ama şimdilik önemli bir gelişme yok. Neler olduğunun farkındayım ve bu benim için kolay bir durum değil" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirmişti.