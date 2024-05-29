Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşırtan hareket!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:01

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve son haftalardaki performansıyla büyük ses getiren Arda Güler, Real Madrid efsanesi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos ile birlikte yayına çıktı. Roberto Carlos yayın sonunda Arda Güler'i şaşırtan bir harekete imza attı.

ARDA GÜLER'DEN İSPANYOLCA RÖPORTAJ

Arda Güler'in İspanyolca röportaj vermesi yayında büyük beğeni topladı. Yayında Real Madrid taraftarına seslenen Arda Güler, "Teşekkür ederim Madridistalar. İlginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine programın sunucusu Arda Güler'e "Çok güzel İspanyolca" dedi.

ROBERTO CARLOS TÜRKÇE KONUŞTU

Arda Güler konuşmasının ardından yayından ayrılırken Roberto Carlos kendisine, "Mükemmel" dedi ve ardından Türkçe olarak "Çok teşekkürler kardeşim" ifadelerini kullandı. Roberto Carlos'un Türkçe konuşması sonrası Arda Güler'in şaşkınlığı kameralara yansıdı.