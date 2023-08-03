Roberto Soldado futbola veda etti!
Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Roberto Soldado, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.
38 yaşındaki İspanyol oyuncu, "Bugün 21 yıllık kariyerime son noktayı koyuyorum. Gerçekleşeceğini ve bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğim bir hayale de son veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden takım arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
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