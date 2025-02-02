Robin van Persie çılgına döndü: Hollanda'da büyük skandal!

Robin van Persie'nin çalıştırdığı Heerenveen, Eredivisie'de Fortuna Sittard'ı konuk etti. Deplasman ekibi maçın son anlarında sahada 12 futbolcuyla yer aldı ve maç bir süre böyle devam etti. Robin van Persie'nin itirazı ve hakemin durumu fark etmesinden sonra Fortuna Sittard'dan bir oyuncu kenara alındı ancak atak devamında Heerenveen golü yedi ve maç 2-2 sona erdi.

Robin van Persie çılgına döndü: Hollanda'da büyük skandal!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:24

Hollanda Eredivisie'de Robin van Persie'nin takımı Heerenveen, Fortuna Sittard'ı ağırladı. Maçta büyük bir skandal yaşandı.

Fortuna Sittard müsabakanın 88. dakikasında Ryan Fosso ve Jasper Dahlhaus'un yerine Owen Johnson ve Darijo Grujcic'i oyuna dahil etmek istedi.

Bu sırada Edouard Michut sanki oyundan çıkıyormuş gibi saha kenarına geldi ve kulübeye doğru yürüdü. Herkes Michut'nun oyundan alındığını düşünürken oyuncu, hocasından talimatlar alıp sahaya geri döndü.

Owen Johnson ve Darijo Grujcic oyuna girmesine rağmen sahadan sadece Ryan Fosso ayrıldı ve tekrar başlayan maç sonrası Fortuna Sittard 12 oyuncuyla Heerenveen kalesine hücum etti.

Robin van Persie'nin durumu fark etmesi üzerine hakem oyunu durdurdu ve Fortuna Sittard'dan Jasper Dahlhaus da oyundan alındı.

Ancak oyunun ikinci kez durduğu pozisyonun devamında korner kazanan Fortuna Sittard, kullanılan vuruşta ağları buldu ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Maçın ardından çılgına dönen Robin van Persie, yaşananlara isyan etti.


Etiketler: #robin van persie #Heerenveen #fortuna sittard

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