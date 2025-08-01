Robin van Persie'den Vitor Pereira itirafı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu turu mücadelesinde Feyenoord ile karşılaşacak.

Maça artık sayılı günler kalmışken şu anki Feyenoord teknik direktörü, Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie, Fenerbahçe'deki zamanlarıyla ilgili bir itirafta bulundu.

SEG stories adlı programa konuk olan Van Persie Vitor Pereira ile ilgili bir anısını anlattı.

Pereira'nın çok ilginç bir adam olduğu söyleyen Van Persie "Fenerbahçe'nin o zamanki teknik direktörü, şu anda Wolves'ta. O dönem bir sakatlıktan dönüyordum ve bir plan yapmak istedi. İlk maçta bir saat oynayacaktım, ikinci maçta 75 dakika, üçüncüde ise 90 dakika. Ben de dedim ki: Tamam, böyle yapalım.

İlk maçta gerçekten bir saat oynamam gerekiyordu ama beni 59 dakika 30 saniyede oyundan aldı. İkinci maçta 75 dakika yerine 70 dakikada oyundan çıktım ve üçüncü maça yedek kulübesinde başladım.

Bunun üzerine hocaya planımız olduğunu hatırlattım. O da bana şöyle dedi:

'Robin, gözlerine baktım. Gözlerin bana bunun en iyi karar olmadığını söyledi.'

Bunu yanlış değerlendirmişti ve o, benim gözlerime bakarak farklı bir sonuca varmıştı" şeklinde Vitor Pereira ile olan anısından bahsetti.