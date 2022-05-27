Robin van Persie'den Juventus itirafı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie, kariyerinin bir döneminde Juventus'a transfer olma ihtimalinin ortaya çıktığını söyledi.
UEFA Konferans Ligi finalindeki Roma - Feyenoord karşılaşması için Arnavutluk'a giden Robin van Persie, kariyeri için bir itirafta bulundu.
Sky İtalya'ya konuşan Hollandalı eski futbolcu, kariyerinde bir dönem Juventus'a transferinin yakın olduğunu söyledi.
Robin van Persie, açıklamasında, "Kariyerimin bir noktasında, İtalya'ya transfer olmak benim için bir opsiyondu ve bu takım Juventus'tu. Onlarla ciddi görüşmeler yaptık, sonunda transferim tamamlanmadı. Gerçekten çok yakındı transferim, ama bunlar futbolda olan şeyler" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde; Arsenal, Manchester United, Feyenoord formaları giyen Hollandalı eski futbolcu, Fenerbahçe'de ise 2015-2018 yılları arasında forma giydi.
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