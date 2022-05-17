Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel profesyonel sözleşme imzaladı

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Robin Van Persie'nin 15 yaşındaki oğlu Shaqueel, Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 13:05
Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel profesyonel sözleşme imzaladı
Abone Ol google-news

Eski Fenerbahçeli Robin Van Persie'nin oğlu Shaqueel Van Persie profesyonel sözleşme imzaladı.

Robin van Persie'nin Fenerbahçe forması giydiği yıllarda sarı-lacivertlilerin altyapısında top koşturan Shaqueel kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 15 yaşındaki genç futbolcu Feyenoord ile 2025'e kadar kontrat imzaladı.

Kanatlarda ve forvet hattında görev yapan Shaqueel van Persie, 2015'te Manchester City altyapısından Fenerbahçe altyapısına taşınmış, 2017'den bu yana ise Feyenoord akademisinde görev yapmıştı.


fenerbahçe robin van persie shaqueel van persie feyenoord

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler