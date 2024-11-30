Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:12

Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

Maç öncesi cezalı duruma düşen diğer oyuncular Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal ile birlikte günün idmanından fotoğraf paylaşan Robin Yalçın, "Bazı yorumcuların bilerek sarı kart gördüğümüze dair iddialarına tepkimiz" ifadelerini kullandı.

İşte Robin Yalçın'ın paylaşımı:


Etiketler: #eyüpspor #Robin Yalçın #galatasaray #Sarı kart

İlgili Haberler

Galatasaray maçı öncesi... Eyüpspor'a üç kötü haber!

Galatasaray maçı öncesi... Eyüpspor'a üç kötü haber!
Rizespor geri düştüğü maçta Eyüpspor'u devirdi!

Rizespor geri düştüğü maçta Eyüpspor'u devirdi!
İki futbolcu sakatlandı: Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'dan flaş açıklama!

İki futbolcu sakatlandı: Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'dan flaş açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler