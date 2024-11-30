Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:12

Güncelleme: 30.11.2024 - 09:12

Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

Maç öncesi cezalı duruma düşen diğer oyuncular Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal ile birlikte günün idmanından fotoğraf paylaşan Robin Yalçın, "Bazı yorumcuların bilerek sarı kart gördüğümüze dair iddialarına tepkimiz" ifadelerini kullandı.

İşte Robin Yalçın'ın paylaşımı: