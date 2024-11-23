Galatasaray maçı öncesi... Eyüpspor'a üç kötü haber!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:59

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:43

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

3 FUTBOLCU CEZALI

Eyüpspor'da 45. dakikada Melih Kabasakal, 61. dakikada Ahmed Kutucu ve 77. dakikada Robin Yalçın sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü Üç futbolcu da gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

13 MAÇTA 6 GOL, 5 ASİST

Rizespor maçında fileleri havalandıran Ahmed, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta 6 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

Yine 13 maça çıkan orta saha oyuncusu Melih'in ise 2 asisti bulunuyor.