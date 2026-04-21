Alperen Şengün gündem olan videoyla ilgili konuştu: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…'

21.04.2026 12:22:00
Alperen Şengün, sosyal medyada gündem olan LeBron James videosuyla ilgili konuştu. Ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını söyleyen Şengün, "O esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım" dedi.

NBA Playoffları ilk turunda Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a mağlup olarak seriye mağlup başladı.

Serinin ilk maçında en çok konuşulan olaylardan biri, Alperen Şengün'ün maç öncesinde LeBron James geçerken ayağa kalktığı videoydu.

Big Sarge Media'ya açıklamalarda bulunan genç temsilcimiz, ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını dile getirdi.

Alperen Şengün'ün açıklaması şu şekilde: 

"Evet, bugün o videoyu gördüm. Herkes bana yolladı. Bu biraz komik çünkü o esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım. Tabi LeBron'a saygısızlık yapmak istemem. Elbette ona saygı duyuyorum. Ama orada LeBron için ayağa kalkmadım. Sadece cebimden bir şey çıkarmaya çalışıyordum."

İlgili Haberler

Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu
Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu Alperen Şengünlü Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 mağlup oldu.
NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: İşte Alperen Şengün'ün rakibi!
NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: İşte Alperen Şengün'ün rakibi! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Alperen Şengünlü Rockets sahasında Adem Bonalı 76ers'ı devirdi
Alperen Şengünlü Rockets sahasında Adem Bonalı 76ers'ı devirdi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengünlü Houston Rockets, sahasında Adem Bonalı Philadelphia 76ers'ı 113-102 mağlup etti.