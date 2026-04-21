Alperen Şengün gündem olan videoyla ilgili konuştu: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…'

NBA Playoffları ilk turunda Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a mağlup olarak seriye mağlup başladı.

Serinin ilk maçında en çok konuşulan olaylardan biri, Alperen Şengün'ün maç öncesinde LeBron James geçerken ayağa kalktığı videoydu.

Şengün stood up when LeBron took the court 🤝💯



(via @BigSargeSportz) pic.twitter.com/0MdsNLZ2wH — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2026

Big Sarge Media'ya açıklamalarda bulunan genç temsilcimiz, ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını dile getirdi.

Alperen Şengün'ün açıklaması şu şekilde:

"Evet, bugün o videoyu gördüm. Herkes bana yolladı. Bu biraz komik çünkü o esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım. Tabi LeBron'a saygısızlık yapmak istemem. Elbette ona saygı duyuyorum. Ama orada LeBron için ayağa kalkmadım. Sadece cebimden bir şey çıkarmaya çalışıyordum."