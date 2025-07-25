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Rodrigo de Paul'un yeni takımı belli oluyor!

Rodrigo de Paul'un yeni takımı belli oluyor!

25.07.2025 19:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Rodrigo de Paul'un yeni takımı belli oluyor!

Inter Miami'nin, Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul'un transferi için Atletico Madrid ile 15 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

Atletico Madrid forması giyen Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

15 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusunun transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Inter Miami, bu transfer için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Inter Miami, Rodrigo de Paul ile de dört yıllık sözleşme imzalayacak.

31 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Inter Miami için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında geçen sezon 53 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

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