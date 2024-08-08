Roje Stona olimpiyat rekoru kırdı: Altın madalyayı Yusuf Dikeç sevinci ile kutladı!

Roje Stona, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler disk atmada olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:49
Roje Stona olimpiyat rekoru kırdı: Altın madalyayı Yusuf Dikeç sevinci ile kutladı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler disk atma finalleri gerçekleştirildi.

OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI

Jamaikalı Roje Stona 70.00 metrelik derecesiyle, Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna'ya ait (69.89) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde 74.35'le dünya rekortmeni Litvanyalı Mykolas Alekna 69.97'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Matthew Denny 69.31'le bronz madalya elde etti.


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