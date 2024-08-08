Berke Akçam, Paris 2024'te final biletini kaçırdı!

Berke Akçam, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli branşında yarı finali 8. tamamlayarak final biletini alamadı.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:40
Berke Akçam, Paris 2024'te final biletini kaçırdı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Berke Akçam, erkekler 400 metre engellide finale yükselme başarısı gösteremedi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin yarı final mücadeleleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Berke Akçam, 49.12 derecesiyle serisini 8'inci bitirdi ve finale yükselme şansını kaybetti.


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