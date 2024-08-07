Paris 2024 kadın futbolunda finalistler belli oldu!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol branşında finale kalan ekipler belli oldu.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:03
Paris 2024 kadın futbolunda finalistler belli oldu!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda finalistler belli oldu.

Lyon Stadı'nda oynanan müsabakada Almanya'yı uzatmada 1-0 yenen ABD ile Marsilya Stadı'nda yapılan maçta İspanya'yı 4-2 yenen Brezilya, finale yükseldi.

FİNAL MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

Brezilya ile ABD arasında Paris'teki Parc des Prences Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak final maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

İspanya ile Almanya ise 9 Ağustos Cuma günü aynı statta TSİ 16.00'da bronz madalya mücadelesi verecek.


ABD haberleri Brezilya haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri futbol haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Paris 2024'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Paris 2024'te bugün hangi milli sporcular yarışacak? İşte günün programı!

Paris 2024'te bugün hangi milli sporcular yarışacak? İşte günün programı!
Camryn Rogers'tan Paris 2024'te altın madalya!

Camryn Rogers'tan Paris 2024'te altın madalya!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler