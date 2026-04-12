Dünya tenisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan Roland Garros, her yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenleniyor. Toprak kortta oynanan turnuva, zorlu zemini ve uzun rallileriyle tenis severlere büyük heyecan sunuyor. Peki, Roland Garros 2026 ne zaman? 2026 Roland Garros hangi tarihte başlıyor?

ROLAND GARROS 2026 TARİHLERİ

2026 Roland Garros turnuvasının 18 Mayıs 2026 tarihinde başlaması ve 7 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Ana tablo maçları 24 Mayıs'ta başlarken, eleme maçları 18-22 Mayıs tarihleri arasında oynanacaktır. Turnuva, insan çizgi hakemlerini kullanmaya devam etmeyi planlamaktadır.

ROLAND GARROSNEREDE DÜZENLENİYOR?

Roland Garros, her yıl olduğu gibi Fransa’nın Paris şehrindeki Stade Roland Garros kompleksinde oynanacak. Turnuva, özellikle kırmızı toprak zeminiyle Grand Slam’ler arasında ayrı bir yere sahip.