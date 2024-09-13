Roland Sallai kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Roland Sallai kaç yaşında, nereli? Roland Sallai'nin hayatı ve kariyeri

Freiburg forması giyen Roland Sallai’nin Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edildi. Sağ kanat olarak görev yapan oyuncu alternatif olarak sol kanat ve forvet arkası olarak görev yapıyor. Peki, Roland Sallai kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Roland Sallai kaç yaşında, nereli? Roland Sallai'nin hayatı ve kariyeri...

Roland Sallai kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Roland Sallai kaç yaşında, nereli? Roland Sallai'nin hayatı ve kariyeri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:26

Macaristan milli takımıyla 54 maçta süre alan Roland Sallai'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Peki, Roland Sallai kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Roland Sallai kaç yaşında, nereli? Roland Sallai'nin hayatı ve kariyeri...

ROLLAND SALLAI KİMDİR?

Roland Sallai 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan’da dünyaya geldi. İki ayağını birden kullanabilen oyuncu sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve forvet arkası olarak görev yapabiliyor.

Freiburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek oyuncu Futbol kariyerine Diosgyori takımında başladı. 2016-2017 sezonunda Puskas AFC takımından Palermo’ya transfer olan oyuncu 2018-19 sezonunda ise Almanya’nın Freiburg takımına 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Roland Sallai 2023-2024 sezonunda 37 karşılaşmada süre alırken 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Macar oyuncu genel kariyerinde ise 279 karşılaşmada 41 gol ve 36 asistlik katkı verdi.


Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #transfer

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