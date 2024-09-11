Onyedika kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli? Raphael Onyedika'nın kariyeri
Galatasaray'ın orta saha transferi için Club Brugge forması giyen Nijeryalı futbolcu Raphael Onyedika ile anlaştığı iddia edildi. Peki, Onyedika kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli? Raphael Onyedika'nın kariyeri...
Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de Transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.
Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi. Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor. Peki, Onyedika kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli? Raphael Onyedika'nın kariyeri...
RAPHAEL ONYEDIKA KİMDİR?
Onyedika, 19 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi. Club Brugge ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Nijeryalı oyuncu, Club Brugge formasıyla çıktığı 95 maçta 4 gol atarken, 2 de asist kaydedebildi.
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