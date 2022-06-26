Roma, Abdülkadir Ömür ve Zeki Çelik'in peşinde
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün, İtalyan devi Roma'nın transfer listesinde olduğu belirtildi. Çizme basını, bir diğer Türk oyuncu Zeki Çelik transferinin de bitme noktasına geldiğini yazdı.
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalyan basını, Roma'nın bordo-mavili futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
MOURINHO, ABDÜLKADİR'İ İSTİYOR
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Roma'nın dünyaca ünlü Portekizli menajeri Jose Mourinho, orta sahada Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor. Haberde Abdülkadir'in forvet arkası ve kanatta oynayabildiği, çok yönlü bir oyuncu olduğu ifade edildi.
AVRUPA'DA BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Milan, Atalanta gibi İtalyan takımlarının dışında İspanyol ekibi Sevilla'nın da listesinde bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 38 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre; Ömür'e 10.5 milyon Euro değer biçiliyor. Trabzonspor, daha önce Manchester City'nin 23 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti.
ROMA, ZEKİ İLE DE ANLAŞMA AŞAMASINDA
Roma, Fransız temsilcisi Lille'den Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için 7.5 milyon Euro teklif etmişti. Lille ile 1 yıllık kontratı bulunan Zeki Çelik'in Serie A devine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Roma'da Zeki Çelik ve Abdülkadir'in transferiyle birlikte Mourinho, 'Türk rüzgarı' estirmiş olacak.
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