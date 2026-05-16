Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roma Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Roma Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu

16.05.2026 18:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Roma Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada, tek erkeklerde yarı final müsabakaları dün başlayıp hava koşulları sebebiyle bugün tamamlanabildi.

Yarı finalde dün akşam başlayan ve yoğun yağış dolayısıyla bugüne ertelenen müsabakada, dünya 1 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile karşılaştı.

Maçın dün oynanan kısmında Sinner, Medvedev karşısında ilk seti 6-2 alırken, ikinci seti 7-5 kaybetti. Final setinde durum 4-2 Sinner lehineyken 7. oyunda maç, yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Bugün kaldığı yerden devam eden maçta Sinner, Medvedev karşısında final setini de 6-4 alarak, setlerde durumu 2-1'e getirdi ve Roma'da üst üste 2. kez finale yükseldi. Sinner, Roma Açık'ta geçen yıl İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybetmişti.

Bu arada, Sinner, Medvedev karşısında aldığı bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 33 maça çıkardı. Sinner, bu turnuvada bir önceki maçta 32. galibiyetini Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'de yaptığı 31 maçlık seri galibiyet rekorunu da kırmıştı.

Yarı finalin dün oynanan diğer ayağında ise 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, bu turnuvada sürpriz çıkış yapan ev sahibi ülkeden 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi ile karşılaştı.

Ruud, Darderi karşısında fazla zorlanmadan iki seti de 6-1'lik skorlarla alarak finale yükseldi.

Sinner ile Ruud arasındaki final karşılaşması yarın oynanacak.

İlgili Konular: #casper ruud #jannik sinner #Roma Açık Tenis Turnuvası

İlgili Haberler

Sinner, Djokovic'in ATP 1000 turnuvalarındaki galibiyet serisi rekorunu kırdı
Sinner, Djokovic'in ATP 1000 turnuvalarındaki galibiyet serisi rekorunu kırdı Teniste tek erkekler klasmanında dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, Roma Açık çeyrek finalinde Rus raket Andrej Rublev'i setlerde 2-0 yenerek Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 32 maça çıkardı ve Sırp Novak Djokovic’e ait rekoru kırdı.
Jannik Sinner, Miami Açık'ta hata yapmadı: 'Sunshine double' ile tarihe geçti!
Jannik Sinner, Miami Açık'ta hata yapmadı: 'Sunshine double' ile tarihe geçti! İtalyan tenisçi Jannik Sinner, finalde Çek Jiri Lehecka'yı 2-0 yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu.
Jannik Sinner'den tarihe geçen şampiyonluk!
Jannik Sinner'den tarihe geçen şampiyonluk! İtalyan tenisçi Jannik Sinner, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Alman raket Alexander Zverev'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan isim oldu.