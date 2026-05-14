Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinner, Djokovic'in ATP 1000 turnuvalarındaki galibiyet serisi rekorunu kırdı

Sinner, Djokovic'in ATP 1000 turnuvalarındaki galibiyet serisi rekorunu kırdı

14.05.2026 16:21:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Sinner, Djokovic'in ATP 1000 turnuvalarındaki galibiyet serisi rekorunu kırdı

Teniste tek erkekler klasmanında dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, Roma Açık çeyrek finalinde Rus raket Andrej Rublev'i setlerde 2-0 yenerek Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 32 maça çıkardı ve Sırp Novak Djokovic’e ait rekoru kırdı.

Başkent Roma'daki Foro Italico Kompleksi'nde toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya, tek erkekler kategorisindeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Günün ilk maçında, dünya 1 numarası Sinner, 12 numaralı seribaşı Rublev ile karşılaştı.

Merkez Kort’ta 1 saat 31 dakika süren mücadelede Sinner, Rublev'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner ayrıca bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 32 maça çıkardı ve Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'deki 31 maçlık rekorunu geçmeyi başardı.

"ZAFERİN TADINI ÇIKARIYORUM"

Maç sonunda konuşan Sinner, "Zaferin tadını çıkarıyorum. Merkez Kort'taki seyirciye teşekkür ediyorum" dedi.

İtalyan tenisçi, çok fazla maç yaptıklarını belirterek yarınki yarı final karşılaşmasında da formunu korumayı umduğunu sözlerine ekledi.

Sinner'in Roma Açık'ta yarı finaldeki rakibi, bu akşam Rus raket 7 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile İspanyol Martin Landaluce arasında oynanacak çeyrek final müsabakasının galibi olacak.

İlgili Konular: #Novak Djokovic #ATP #jannik sinner

İlgili Haberler

Jannik Sinner, Miami Açık'ta hata yapmadı: 'Sunshine double' ile tarihe geçti!
Jannik Sinner, Miami Açık'ta hata yapmadı: 'Sunshine double' ile tarihe geçti! İtalyan tenisçi Jannik Sinner, finalde Çek Jiri Lehecka'yı 2-0 yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu.
Jannik Sinner'den tarihe geçen şampiyonluk!
Jannik Sinner'den tarihe geçen şampiyonluk! İtalyan tenisçi Jannik Sinner, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Alman raket Alexander Zverev'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan isim oldu.
Avustralya Açık'ta Sinner, Swiatek ve Shelton çeyrek finale çıktı
Avustralya Açık'ta Sinner, Swiatek ve Shelton çeyrek finale çıktı Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner, Polonyalı Iga Swiatek ve ABD'li Ben Shelton çeyrek finale kaldı.