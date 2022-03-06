Roma-Atalanta maçından sonra Merih Demiral’dan hakem tepkisi

06 Mart 2022 Pazar, 16:49

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma yarışındaki kritik maçta ev sahibi ekip 3 puanı 1-0’lık galibiyetle aldı.

Maçın duraklama dakikalarında Roma’dan Mkhitaryan ile Atalanta’dan De Roon çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Merih Demiral da 86. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcumuz maçın ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak Roma forveti Abraham’ın bacağına basmasından sonra oluşan yarayı gösterdi.

Pozisyonun da videosunu ekleyen Merih, “Bu ne?” notunu ekleyip tepkisini paylaştı.