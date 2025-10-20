Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!

İtalya Serie A devi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibi, başarılı performansıyla dikkat çeken ve taraftarın güvenini kazanan 28 yaşındaki sağ bek için kararını verdi.

İtalya basınında yer alan habere göre, Roma yönetimi, gelecek yaz sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyi ciddi olarak düşünüyor.

İtalyan basını, Zeki Çelik'i "dikkat çekmeyi sevmeyen sessiz bir kahraman" olarak nitelendiriyor.

Haberde, milli oyuncunun saha içindeki istikrarına vurgu yapılırken, "Gasperini liderliğindeki yeni Roma'nın sessiz kahramanlarından biri. Her maçta ilk 11'de yer alarak hem Hermoso'yu hem de Ghilardi'yi geride bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Bu durum, teknik direktörün Zeki'ye duyduğu güveni net bir şekilde gösteriyor. Kulübün bu performansının karşılığı olarak, şu anda 1,7 milyon Euro kazanan sağ bekin yıllık ücretinin 2 milyon Euro seviyesine çıkarılması da gündemde.

Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı.

Toplam 559 dakika sahada kalan milli sağ bek, takımına 1 asistlik katkı sağlayarak istikrarlı çizgisini sürdürdü.