Roma - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Roma, İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
ROMA - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
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