Roma, Cagliari deplasmanından 1 puanla döndü!

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:55
Roma, Cagliari deplasmanından 1 puanla döndü!
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İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Cagliari ile Roma karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika süre aldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı. 

Ligin bir sonraki. maçında Roma, sahasında Empoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Como'yu ağırlayacak.


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