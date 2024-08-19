Roma, Cagliari deplasmanından 1 puanla döndü!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:55

Güncelleme: 19.08.2024 - 00:55

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Cagliari ile Roma karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika süre aldı.

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Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.

Ligin bir sonraki. maçında Roma, sahasında Empoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Como'yu ağırlayacak.