Roma, Cagliari deplasmanından 1 puanla döndü!
Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Cagliari ile Roma karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika süre aldı.
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Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.
Ligin bir sonraki. maçında Roma, sahasında Empoli'yi konuk edecek. Cagliari ise Como'yu ağırlayacak.
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