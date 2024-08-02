Roma, Artem Dovbyk'i kadrosuna kattı!

İspanya La Liga'da geçen sezon gol kralı olan Girona'nın Ukraynalı santforu Artem Dovbyk, İtalya'nın Roma takımıyla anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:54
Roma, Artem Dovbyk'i kadrosuna kattı!
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İtalya Serie A takımı Roma, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Artem Dovbyk'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Roma'da yapılan açıklamada, Ukraynalı oyuncunun geçen sezon La Liga'da gol kralı olduğu hatırlatılırken, Dovbyk için "Fiziksel olarak güçlü bir santrfor." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki golcü geçen sezon La Liga'da 36 maçı çıktı ve 24 kez fileleri havalandırdı.

Artem Dovbyk, Roma'da 11 numaralı formayı giyecek.


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