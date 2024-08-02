Roma, Artem Dovbyk'i kadrosuna kattı!
İspanya La Liga'da geçen sezon gol kralı olan Girona'nın Ukraynalı santforu Artem Dovbyk, İtalya'nın Roma takımıyla anlaştı.
İtalya Serie A takımı Roma, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Artem Dovbyk'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Roma'da yapılan açıklamada, Ukraynalı oyuncunun geçen sezon La Liga'da gol kralı olduğu hatırlatılırken, Dovbyk için "Fiziksel olarak güçlü bir santrfor." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki golcü geçen sezon La Liga'da 36 maçı çıktı ve 24 kez fileleri havalandırdı.
Artem Dovbyk, Roma'da 11 numaralı formayı giyecek.
Spor Haberleri
- Iga Swiatek, bronz madalya kazandı!
- İtalyan devi, La Liga'nın gol kralını transfer etti!
- Kayra Özdemir, bronz madalya maçını kaybetti!
- Çin, tramplen atlamada altın madalya kazandı
- Çift kürekte altın madalyanın sahibi belli oldu!
- Fenerbahçe'den sürpriz istifa açıklaması!
- Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükseldi!
- Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak 18.oldu
- Kayra Özdemir kimdir?
- Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- Meunier'den Fenerbahçe yorumu!
- Instagram'a erişim engeli!
- Erişim belirsizliğinde yeni gelişme