Roma, Artem Dovbyk'i kadrosuna kattı!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:54

Güncelleme: 02.08.2024 - 19:54

İtalya Serie A takımı Roma, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Artem Dovbyk'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Roma'da yapılan açıklamada, Ukraynalı oyuncunun geçen sezon La Liga'da gol kralı olduğu hatırlatılırken, Dovbyk için "Fiziksel olarak güçlü bir santrfor." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki golcü geçen sezon La Liga'da 36 maçı çıktı ve 24 kez fileleri havalandırdı.

Artem Dovbyk, Roma'da 11 numaralı formayı giyecek.