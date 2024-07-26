Roma'dan 32 milyon Euro'luk teklif!

Roma'nın, Artem Dovbyk için Girona'ya 32 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 21:52
Roma'dan 32 milyon Euro'luk teklif!
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Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Roma, dikkat çeken bir hamle yaptı.

İtalyan devi, Girona forması giyen Artem Dovbyk için dev bir teklifte bulundu.

32 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Ukraynalı futbolcu için İspanyol ekibine 32 milyon Euro teklif etti.

Dovbyk ile sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan İtalyanlar, Girona'nın cevabını beklemeye geçti.

OLUMLU SONUÇLANACAK

Habere göre; transferin olumlu sonuçlanma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu vurgulandı.

Girona'da toplam 39 maça çıkan genç golcü, 24 gol ve 10 asist yaptı.


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