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Roma, Fiorentina'yı farklı geçti

Roma, Fiorentina'yı farklı geçti

25.08.2026 12:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Roma, Fiorentina'yı farklı geçti

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Roma, Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın ilk haftasında Roma ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 4-0'lık skorla kazanarak sezona farklı bir galibiyetle başladı.

Roma, 27. dakikada Paulo Dybala'nın asistinde Donyell Malen ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 

İkinci yarıya da etkili başlayan Roma'da Donyell Malen, 52. dakikada bir kez daha Dybala'nın asistinde fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

60. dakikada sahneye yeniden çıkan Malen, yine Paulo Dybala'nın asistinde kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydederek hat-trick yaptı.

Karşılaşmanın skorunu ise 86. dakikada Niccolo Pisilli belirledi ve Roma sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Roma lige 3 puanla başlarken, Fiorentina ilk haftayı puansız kapattı.

Serie A'nın gelecek haftasında Roma, Lecce deplasmanına gidecek. Fiorentina ise sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.

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