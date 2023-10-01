Roma - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:38

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:38

İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - FROSINONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ROMA - FROSINONE MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Genoa'ya 4-1 mağlup olmuştu.

Frosinone ise kendi sahasında ağırladığı Fiorentina ile 1-1 berabere kalmıştı.