Roma - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında kendi sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:38
Roma - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - FROSINONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ROMA - FROSINONE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Genoa'ya 4-1 mağlup olmuştu.

Frosinone ise kendi sahasında ağırladığı Fiorentina ile 1-1 berabere kalmıştı.


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