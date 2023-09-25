Serie A'da Roma, Torino deplasmanında kayıp
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Torino ile 11 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Roma deplasmanda konuk olduğu Torino ile 1-1 berabere kaldı.
Roma'nın golünü 68. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Torino'ya beraberliği getiren golü 85. dakikada Duvan Zapata attı.
5 MAÇTA 5 PUAN
Roma bu beraberlikle beraber puanını 5'e çıkardı, Torino'da puanını 8'e yükseltmeyi başardı.
Roma bir sonraki karşılaşmasında Genoa deplasmanına konuk olurken, Torino da Lazio deplasmanına çıkacak.
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