Serie A'da Roma, Torino deplasmanında kayıp

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Torino ile 11 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:53
Serie A'da Roma, Torino deplasmanında kayıp
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İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Roma deplasmanda konuk olduğu Torino ile 1-1 berabere kaldı.

Roma'nın golünü 68. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Torino'ya beraberliği getiren golü 85. dakikada Duvan Zapata attı.

5 MAÇTA 5 PUAN

Roma bu beraberlikle beraber puanını 5'e çıkardı, Torino'da puanını 8'e yükseltmeyi başardı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında Genoa deplasmanına konuk olurken, Torino da Lazio deplasmanına çıkacak.


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