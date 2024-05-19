Roma - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:02
Roma - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ROMA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma ligde oynadığı son maçta Atalanta deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Genoa ise kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 2-1 mağlup etmişti.


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