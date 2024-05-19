Roma - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:02

Güncelleme: 19.05.2024 - 14:02

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ROMA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma ligde oynadığı son maçta Atalanta deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Genoa ise kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 2-1 mağlup etmişti.